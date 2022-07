Ersatz fürs Lichterfest: Bad Alexandersbad feiert Sommerfest

Nachdem in den vergangenen Jahren viele Feste ausfallen mussten, können einige davon in diesem Jahr nachgeholt werden. So ist auch der Plan für das Lichterfest in Bad Alexandersbad gewesen. Weil es aber an finanziellen Mitteln fehlt, muss die Gemeinde auch heuer wieder darauf verzichten. Sie bietet morgen dafür jedoch ein kleines Alternativprogramm an: Ein Sommerfest auf den Schlossterrassen. Ab 12 Uhr geht’s mit einem Mountainbike Parcours für Kinder los und um 13 Uhr gibt es eine Oldtimer-Show mit Schnitzeljagd. Das Highlight stellt am Abend der Laternenumzug dar, der an das Lichterfest erinnern soll. Dieser beginnt um 21 Uhr am Waldfriedhof Bad Alexandersbad und endet auf dem Festgelände. Im Anschluss zum Umzug gibt die Party-Band „Inner Smile“ noch ein Konzert auf dem Festplatz.