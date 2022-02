Ersatz für Kinderfasching: Gemeinde Leupoldsgrün sucht Bilder von Faschingsoutfits

Während Bund und Länder über Lockerungen nachdenken, werden weiterhin Veranstaltungen abgesagt, weil die Durchführung ungewiss ist. Auch der Leupoldsgrüner Kinderfasching ist dieses Jahr wieder abgesagt. Dafür gibt es aber zumindest einen kleinen Ersatz in der Gemeinde: Die Große Maskenprämierung. Bis zum Aschermittwoch (02.03., 12 Uhr) können die Kinder in der Gemeinde Fotos von ihrer Faschingsverkleidung schießen. Die schicken sie dann an per Mail Gemeinde. Daraus will die Gemeinde dann eine Kollage machen und im Mitteilungsblatt, auf Plakaten und im Internet veröffentlichen. Jeder Teilnehmer bekommt von der Gemeinde außerdem einen kleinen Preis.