Ersatz für Bürgerversammlung: Online-Bürgerstunde heute in der Stadt Hof

Wie in anderen Kommunen, musste auch in Hof die Bürgerversammlung ausfallen.

Heute (Freitag, 17.12.) findet die digitale Bürgerstunde als Ersatz statt. Dazu konnten die Menschen bis Anfang Dezember Fragen einreichen, die heute besprochen werden sollen. Um 16 Uhr geht es los, neben der Oberbürgermeisterin sind auch fünf Unternehmens- bzw. Fachbereichsleiter der Stadt und der Geschäftsführer der Stadtwerke dabei. Einen Link zum Stream und Infos, wie ihr euch live an der Bürgerstunde beteiligen könnt, findet ihr auf euroherz.de. Solltet ihr die Bürgerstunde aus zeitlichen Gründen verpassen könnt ihr im Nachhinein alle Fragen und Antworten auf der Homepage der Stadt Hof nachlesen.

Zum Stream auf der Webseite der Stadt Hof geht’s hier.

Während der ca. 90-minütigen Veranstaltung könnt ihr unter 09281 815 5555 anrufen und live in die Runde Fragen stellen oder ihr schreibt an das Hofer Stadtportal eine Nachricht über Facebook.