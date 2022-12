Eröffnung des Busbahnhofs Rodewisch: Einzelfahrt ist heute kostenfrei

In der vergangenen Woche hat es so ausgesehen, als ob im Vogtlandkreis erst einmal gar keine Schul- und Regionalbusse mehr fahren würden. Nachdem die Bietergemeinschaft Bus ihren Vertrag von jetzt auf gleich außerordentlich gekündigt hatte, nimmt der Vogtlandkreis den Busverkehr nun selbst in die Hand. Der Kreistag hat die entsprechende Rekommunalisierung beschlossen. Ab heute können die Busse auch am frisch sanierten Busbahnhof in Rodewisch wieder rollen. Der feiert nämlich Eröffnung. Jeder Fahrgast, der dort einsteigt, bekommt die Einzelfahrt kostenfrei. So sollen die Menschen im Vogtland die unterschiedlichen Linien kennenlernen können.