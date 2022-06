Eröffnung der Wasserstofferzeugungsanlage: Markus Söder zu Besuch im Energiepark Wunsiedel

Auf seiner Tour durch Oberfranken hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Mittag an der Eröffnung der neuen Wasserstofferzeugungsanlage im Energiepark Wunsiedel teilgenommen. Nach mehr als einem Jahr Bauzeit kann die Anlage nun in Betrieb genommen werden. Mit dem sogenannten Elektrolyseur können jährlich bis zu 1350 Tonnen Gas ausschließlich mit regenerativer Energie zum Beispiel aus Sonnen- oder Windenergie hergestellt werden. Wasserstoff sei die Zukunft auf dem Weg der Unabhängigkeit von russischem Gas:

…so Söder.