Eröffnung der Synagoge aus Allersheim im Freilandmuseum

Mit einem Festakt im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim wird am Sonntag (11.00 Uhr) der Wiederaufbau der ehemaligen Synagoge Allersheim gefeiert. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wird zu diesem Anlass eine Festrede halten, wie eine Sprecherin des Freilandmuseums mitteilte.

Die Synagoge im unterfränkischen Allersheim beherbergte rund 150 Jahre lang den Betsaal für die jüdische Gemeinde, die Wohnung des Rabbiners und eine Mikwe – ein Tauchbad zu rituellen Zwecken. Nachdem das Gebäude 1911 verkauft und zu Wohnzwecken umgebaut wurde, verfiel es nach Museumsangaben zusehends. Die ehemalige Synagoge wurde schließlich abgebaut und zunächst im Fränkischen Freilandmuseum eingelagert. Nach einem drei Jahre dauernden Wiederaufbau steht nun die Eröffnung an.