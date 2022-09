Eröffnung der Karpfensaison: Bayerns Ministerpräsident zu Gast in Thierstein

Heute haben sich gleich zwei Vertreter der Bayerischen Staatsregierung für einen Besuch in der Region angekündigt. Ministerpräsident Markus Söder ist am Morgen (10 Uhr) in Thierstein zu Gast. Dort begleitet er das Abfischen, das die Karpfensaison offiziell eröffnet. Mit dabei ist auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Sie und der Ministerpräsident sprechen auch beim anschließenden Karpfenessen in Thiersheim mit den Gästen. Michaela Kaniber reist danach weiter nach Arzberg. Dort eröffnet sie die Dorfgemeinschaftsbrauerei mit dem Backhaus.