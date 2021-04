Erntehelfer in der Region: IG Bau fordert besseren Schutz für Saisonbeschäftigte

Auch heuer helfen wieder viele Saisonbeschäftigte auf den Spargel- und Erdbeerfeldern der Region. Weil sie immer noch in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und gesammelt zu den Feldern fahren, haben sie ein besonders hohes Risiko sich mit Corona anzustecken. Das kritisiert die Industriegewerkschaft Bauern-Agrar-Umwelt und mahnt deshalb zur Einhaltung der Arbeitsschutz- und Hygieneregeln in der Landwirtschaft. Im Landkreis Hof betrifft das rund 240 Menschen – im Vogtlandkreis sind es sogar rund 1300 Saisonbeschäftigte. Neben den häufig mangelhaften Arbeitsbedingungen, seien auch zu niedrige Löhne und eine fehlende Krankenversicherung ein Problem, so die IG Bau weiter.