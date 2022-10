Erntebilanz für den Raum Hof: Trockenheit sorgt für 40 Prozent weniger Getreideernte

95 Landwirte haben in Oberfranken ihre Ausbildung zum Landwirt erfolgreich abgeschlossen. Die Regierung von Oberfranken wird den (…)

LKW-Kontrollen auf Autobahnen sind für die Polizei Routine. Bei uns in Oberfranken laufen die seit diesem Jahr noch gezielter ab. Dafür (…)

Die Hofer Polizei sucht aktuell Zeugen zu einem Vorfall gestern Abend in der Leimitzer Straße. Ein betrunkener Mann hat dort (…)

Randale in der Leimitzer Straße: Zeugen zu Vorfall gesucht

Ankunft der Prager Züge vor 33 Jahren: Fotoausstellung am Hauptbahnhof

Geflüchtete & Asylbewerber in Oberfranken: Landkreise Hof & Wunsiedel bereiten Unterbringung vor

In Turnhallen, Jugendherbergen oder Privatwohnungen – In den vergangenen Monaten sind viele Menschen aus der Ukraine in Einrichtungen (…)