Ein kalter, nasser Jahresstart, danach kaum mehr Regen. Das Wetter in der ersten Jahreshälfte hat den Landwirten in der Region zu schaffen gemacht. Das wurde auf dem Erntepressegespräch des Bayerischen Bauernverbandes gestern in Lichtenfels (26.7.) deutlich. Der Präsident des Oberfränkischen Bauernverbandes, Hermann Greif.

Auch die Bürokratie sorge für große Probleme bei den Landwirten, so Greif weiter.