Ernte in Oberfranken: Düstere Aussichten

Zu trocken – zu wenig, so lässt sich die Erntebilanz 2022 auch für Oberfranken zusammenfassen. In Sachen Getreide- und Futtermittel lief es zwar etwas besser als im vergangenen Jahr, aber immer noch sehr viel schlechter als in den Jahren zuvor. Die Zukunftsaussichten seien ebenfalls alles andere als rosig, sagt Torsten Gunselmann vom Bezirksverband Oberfranken des Bayerischen Bauernverbands. Denn: die Diesel- und Düngerpreise bleiben hoch und die Trockenheit hält an:

Der Regen in den nächsten Wochen werde wohl darüber entscheiden, ob die anstehende Getreideaussaat für die Ernte 2023 erfolgen kann oder ob die Felder brach liegen bleiben müssen.