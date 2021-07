Ernte eines Lavendelfeldes: Etwas Provence in Oberbayern

Dorfen (dpa) – Lilafarben blühende Lavendelfelder sind vor allem aus der Provence in Frankreich bekannt – doch auch in Oberbayern gibt es ein größeres Feld. Auf diesem werden in diesen Tagen die Pflanzen mit den intensiv duftenden Blüten mit einer historischen Maschine geerntet. Das Feld liegt in Dorfen im Landkreis Erding. Bewirtschaftet wird es von der Interessengemeinschaft Adlstraß, die nach Angaben von Vorstand Matthias Tafelmeier aus den Lavendelblüten Öl destilliert. Daraus werden dann beispielsweise Seifen und Cremes hergestellt.

