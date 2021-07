Ernte 2021: Gute Prognose für den Landkreis Wunsiedel

Gerade in den letzten Tagen hat es immer wieder stark geregnet und viele Überschwemmungen gegeben. Das Wetter sorgt nicht nur für Chaos auf den Straßen – auch die Landwirte bangen um ihre Felder. Im Landkreis Wunsiedel gibt es für die diesjährige Ernte aber noch gute Aussichten, sagt der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes in Wunsiedel, Harald Fischer:

Durch die Feuchtigkeit sind die Nährstoffe sogar deutlich besser transportiert und Körner ausgebildet wurden, so Fischer weiter. Allerdings ist dadurch ein höherer Bedarf an Pflanzenschutz nötig geworden. Wie hoch die Erträge tatsächlich sind, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.