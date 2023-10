Ernstfall-Vorbereitung in Plauen: Gemeinsame Übung von Berufsfeuerwehr und Straßenbahn

Nach einem Unfall kommt es oft auf jede Sekunde an. Damit die Rettungskräfte in so einer Situation auch richtig reagieren können, müssen sie den Ernstfall regelmäßig proben. Die Berufsfeuerwehr Plauen macht das in dieser Woche zusammen mit der Plauener Straßenbahn. Im Mai hat es bereits eine theoretische Übung gegeben. Dabei haben die Einsatzkräfte Techniken kennengelernt, wie sie Personen bei Unfällen im Bereich der Straßenbahn retten können. In dieser Woche sollen sie die Techniken praktisch umsetzen. Die Übung findet im Bereich der Endhaltestelle Reusa statt.