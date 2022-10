Erneuter Einbruch im zweiten Drittel: Selb verliert in Krefeld

Die Selber Wölfe haben gestern Abend gegen die Krefeld Pinguine recht deutlich mit 2:6 verloren. Dabei hatte das Spiel für das Team von Sergej Waßmiller sehr gut begonnen: zunächst konnte Hlozek in der zehnten Spielminute die Wölfe in Führung bringen – und nur 34 Sekunden nach Anpfiff des zweiten Drittels erhöhte Miglio auf 2:0.

Danach ging für die Wölfe nicht mehr viel zusammen. Wölfe-Spieler Philipp Woltmann:

Entscheidend dabei waren kurz vor Ende des zweiten Drittels zwei Gegentreffer von nur innerhalb 42 Sekunden, die das Spiel zugunsten der Krefelder drehten. Drei weitere Treffer der Hausherren im Schlussabschnitt machten dann das Ergebnis recht deutlich.

Nun müssen die Wölfe am Sonntag zuhause in der Netzsch-Arena gegen die Bayreuth Tigers ran, die aus ihrem Freitagsspiel ebenfalls als Verlierer hervorgingen: gegen Bad Nauheim kassierten die Tigers eine 0:2-Heimniederlage.

Spielbeginn am Sonntag ist um 18 Uhr 30. Wir übertragen in der Euroherz-Eiszeit wie immer live.