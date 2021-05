Erneuter Brand in Thiersheim: Einsatzkräfte löschen seit dem Morgen

Erst gestern hat es in Thiersheim einen Wohnhausbrand gegeben, der zwei Todesopfer gefordert hatte. Heute mussten in den frühen Morgenstunden die Einsatzkräfte erneut ausrücken: beim gleichen Anwesen haben meterhohe Flammen aus dem Dach des hinteren Hauses gelodert.

Die Löscharbeiten dauern vermutlich noch bis in die Mittagsstunden an.

Informationen zu verletzten Personen und zur Brandursache gibt es momentan noch nicht. Die angrenzenden Wohnhäuser sind nach dem verheerenden Feuer gestern zunächst evakuiert worden.