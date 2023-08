Erneute Warnung: Vermehrt Schockanrufe im Raum Naila

Schockanrufe oder dubiose Nachrichten per Mail und SMS – mit solchen Tricks probieren Betrüger immer wieder, Menschen das Geld (…)

17.700 Euro futsch: Online-Banking-Betrüger schlagen in Naila zu

Erst gestern haben wir bei Radio Euroherz über zwei Fälle berichtet, bei denen Unbekannte sich am Donnerstag als falsche Polizisten (…)

Im Vogtlandkreis waren gestern „falsche Polizisten“ unterwegs, also Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben. In (…)

Bei Radio Euroherz berichten wir immer wieder über Schockanrufe in der Region. Die sind leider viel zu oft erfolgreich. Anfang des (…)

Schockanrufe auch im Hofer Land: Betrügerin in München vor Gericht

Stromtrasse SuedOstLink: TenneT will noch dieses Jahr mit Bauarbeiten starten

Der Netzbetreiber TenneT macht Druck: Er will noch in diesem Jahr mit den ersten Bauarbeiten an der Stromtrasse SuedOstLink im Bereich (…)