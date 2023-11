Erneute Niederlage für Draisaitls Oilers in der NHL

Im Battle of Alberta beenden die Edmonton Oilers ihre Niederlagen-Serie in der NHL. Leon Draisaitl ist vor beeindrucker Kulisse unter (…)

Oilers beenden Niederlagen-Serie in NHL vor großer Kulisse

82 Spiele liegen zwischen den NHL-Teams und den Playoffs im Frühjahr. Vor dem Start in die Hauptrunde braucht ein Team keinen Schuss (…)

Der Saisonstart der Edmonton Oilers läuft alles andere als zufriedenstellend. In Philadelphia setzt es die dritte Niederlage im vierten (…)

Trotz Draisaitl-Treffer: Auftaktpleite für Oilers in NHL

Der Saisonstart in die NHL ging für die meisten deutschen Profis so richtig daneben. Am schlimmsten erwischte es Leon Draisaitl und die (…)