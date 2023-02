Erneut zwei Zigarettenautomaten im Freistaat gesprengt

Erneut sind in Bayern zwei Zigarettenautomaten gesprengt und ausgeräumt worden. Nachdem erst in der Nacht auf Montag ein Großaufgebot der Polizei im Landkreis München nach vier Tätern suchte, kam es im Landkreis Coburg in der Nacht zum Donnerstag zu zwei weiteren Sprengungen. Laut Zeugenaussagen zerstörten zwei Männer in Sonnefeld einen Automaten, wie die Polizei mitteilte. Eine knappe halbe Stunde später sollen die beiden im nahe gelegenen Weidhausen bei Coburg einen weiteren gesprengt und das Geld gestohlen haben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Im Münchner Landkreis sprengten Unbekannte in der Nacht zum Montag ebenfalls zwei Automaten – Bargeld und Zigaretten wurden dabei gestohlen, hieß es. Nach Zeugenaussagen waren es vier Täter, die für die Sprengungen in Kirchheim und Aschheim verantwortlich sind. 20 Streifen und ein Polizeihubschrauber suchten die Unbekannten vergeblich.