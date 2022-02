Erneut viel Respekt geerntet: Selber Wölfe trotz Niederlage in Weißwasser gut dabei

Am Ende stand zwar wieder eine Niederlage für die Selber Wölfe bei den Lausitzer Füchsen in der DEL2 zu Buche. Dennoch hat sich die Mannschaft von Coach Herbert Hohenberger nach dem 1:5 in Weißwasser wieder viele Respektsbekundungen abgeholt. Vor allem, weil die Spielweise trotz dezimiertem Kaders sehr gefällig war – und die Wölfe durch Nick Miglio nach drei torlosen Spielen endlich wieder einen eigenen Treffer erzielen konnten. Co-Trainer Marc Thumm:

Mit der Unterstützung von zwei Spielern aus den Reihen des Kooperationspartners, der Bietigheim Steelers, konnten die Wölfe die Führung bis zur 15. Spielminute halten, ehe den Lausitzer Füchsen der Ausgleich gelang. Diese haben dann mit je zwei Toren pro weiterem Drittel den Endstand hergestellt.

Nächster Gegner der Selber Wölfe ist der EV Landshut. Die Teams treffen am kommenden Samstag um 20 Uhr in der NETZSCH-Arena in Selb aufeinander. Radio Euroherz und Sprade.tv übertragen die Partie wie immer live.