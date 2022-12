Erneut Glatteis in Bayern: Züge von Eisregen beschädigt

Erneut ist Vorsicht auf Bayerns Straßen geboten: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Donnerstag vor Glatteis. Bereits in der Nacht hat es vielerorts auf den Straßen gekracht. Schwer verletzt wurde dabei niemand, wie mehrere Polizeien mitteilten.

Auf den Autobahnen 9 und 99 bei München kam es zu über ein Dutzend Unfällen mit 23 beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von rund 120.000 Euro. Ein Mensch sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Freisinger Polizei mit.

Auf den Bahnstrecken gäbe es trotz der extremen Witterungen bisher keine nennenswerten Einschränkungen. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstagmorgen.

Das Unternehmen Go-Ahead Bayern meldete hingegen bereits am Morgen einige beschädigte Züge als Folge des Eisregens am Mittwoch. Deswegen sei der Zugbetrieb reduziert. Unter anderem fallen Züge auf der Strecke Augsburg – München und Augsburg – Ulm aus. Besonders im Augsburger Netz seien die Fahrzeuge «dem Blitzeis nicht gewachsen», wie das Unternehmen mitteilte.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Donnerstag bis zum Vormittag Glatteis bei Temperaturen von drei bis minus fünf Grad Celsius. Zum Freitag hin lockert es auf: In Franken gäbe es sogar zeitweise Sonne. Auch am Wochenende bleiben die Temperaturen im Freistaat unter null Grad.