Erneuerung der Wasserleitung: Dritte Bauphase am Hofer Kurt-Schumacher-Platz beginnt

Damit das Wasser auch in Zukunft zuverlässig läuft, startet heute der dritte Bauabschnitt zur Erneuerung der Hauptwasserleitung im Bereich des Kurt-Schumacher-Platzes in Hof. Deswegen müssen sich Autofahrer auf einige Änderungen einstellen. So ist unter anderem die Fahrspur der Hans-Böckler-Straße Richtung Bahnhofstraße wieder vollgesperrt. Außerdem können die Stadtbusse währenddessen nicht am Kurt-Schumacher-Platz halten. Stadteinwärts halten sie deshalb an der Theresienstraße – stadtauswärts an der Bergstraße. Abhängig vom Wetter, sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte Dezember fertig sein.