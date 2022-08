Erneuerbare Energiequellen in der Stadt Hof: CDU- und SPD-Stadtratsfraktionen fordern PV-Ausbau

Schon seit vielen Monaten sind die Preise für Strom und Gas sehr hoch. Nach Experten-Einschätzungen werden sie in Zukunft auch noch weiter steigen. Die Fraktionen der SPD und CSU im Hofer Stadtrat haben deswegen nun Anträge an die Stadt Hof gestellt, in denen es um den Ausbau erneuerbarer Energiequellen in der Stadt geht. Beide Fraktionen sehen das größte Potenzial im Strombereich bei Photovoltaik-Anlagen. Die CSU-Stadtratsfraktion schlägt zum Beispiel vor, öffentliche Parkplätze zu überdachen und an diesen Überdachungen PV-Anlagen anzubringen. Die Stadtratsfraktion der SPD setzt derweilen auf PV-Anlagen auf privaten und städtischen Dächern, zum Beispiel auf Schulen, Turnhallen oder dem Rathaus.

Auch der Ferienausschuss des Hofer Stadtrates hat heute in einer Sitzung über ein Energiesparkonzept für die Stadt Hof gesprochen.