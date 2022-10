Erneuerbare Energien: Neue Solaranlage in Arzberg in Betrieb

In der aktuellen Situation müssen wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien langsam aufs Tempo drücken. Aber auch jetzt tut sich schon etwas. In Arzberg im Landkreis Wunsiedel ist zum Beispiel eine neue Solaranlage in Betrieb gegangen. Der mit der neun Megawatt starken Anlage erzeugte Strom wird in das Netz der Bayernwerk AG eingespeist. Die neue Photovoltaikanlage grenzt an das Gewerbegebiet Arzberg-Ost. Als Ausgleich für die „verlorene“ Fläche wird das Unternehmen E.ON Energie Deutschland in einem angrenzenden Waldgebiet zusätzlich rund 3.200 Bäume pflanzen, um das Klimaschutzprojekt zu ergänzen.