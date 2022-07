Erneuerbare Energien: Fridays for Future befragt lokale Unternehmen

Vor allem energieintensive Unternehmen haben Angst vor einem drohenden Gasmangel im Winter. Sollte dieser eintreten, müssten sie ihre Produktion herunterfahren. Die Hofer Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung Fridays for Future führt in diesem Zusammenhang eine Umfrage mit örtlichen Unternehmen durch. Sie will dabei erfahren, ob und wie sich diese an der erneuerbaren Energieerzeugung beteiligen. Gerade Unternehmen mit großen Dachflächen wären demnach prädestiniert für Photovoltaikanlagen. Möglich wären aber auch Technologien wie Erdwärme oder Biogas. Angesichts der steigenden Gas- und Strompreise sei es, laut einer Mitteilung, sinnvoll, sich selbst mit erneuerbaren Energien zu versorgen.