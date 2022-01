Ermittlungsergebnis: Defekte Elektronik ursächlich für Großbrand in Markredwitz

Gleich am Neujahrsabend hat in Marktredwitz eine riesiges Feuer eine Lagerhalle zerstört. Dabei ist ein Schaden von eineinhalb Millionen Euro entstanden.

Die Kripo Hof hat die Brandursache jetzt geklärt: ein Defekt an der Elektronik hat das Feuer ausgelöst. Genauer: ein Fehler an der Stromverteilung der Lagerhalle. Damit ist eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ausgeschlossen, schreibt die Polizei. Am Neujahrsabend musste ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach Marktredwitz in die Schulze-Delitzsch-Straße ausrücken. Anwohner mussten aufgrund des starken Qualms drinnen bleiben. Verletzt wurde aber niemand.