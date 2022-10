Ermittlungen nach Protestaktion bei Regierungsbehörde

In der Münchner Innenstadt haben Aktivisten eine Straße blockiert und sich dort festgeklebt. Wie die Polizei mitteilte, (…)

Umweltaktivisten kleben sich in München auf der Straße fest

Nach Feuer in Flüchtlingsheim: Ermittlungen

Nach dem Brand in einem Flüchtlingsheim in Schwaben wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Wie die Polizei am Mittwoch (…)