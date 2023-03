Rüstungskonzern Hensoldt leitet Führungswechsel ein

Beim Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt bahnt sich ein Führungswechsel an. Oliver Dörre, aktuell noch Lenker von Thales Deutschland, soll künftig den Konzern aus dem bayerischen Taufkirchen führen. Dies habe der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, teilte der MDax-Neuling am Dienstag mit. Der noch amtierende Hensoldt-Chef Thomas Müller werde wenige Monate vor dem Ende seiner Bestellung aus dem Unternehmen ausscheiden. Dörre übernehme nahtlos voraussichtlich zum 1. April 2024 das Ruder.

Mit dem Beschluss habe der Aufsichtsrat eine frühzeitige und langfristige Nachfolgeplanung geregelt, hieß es weiter. Zunächst soll Dörre bis spätestens Januar 2024 als weiteres Mitglied in den Vorstand von Hensoldt eintreten. Der scheidende und der neue Konzernchef sollen dann noch für einige Monate zusammenarbeiten, um eine reibungslose Nachfolge zu gewährleisten.