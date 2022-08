Ermittlungen nach Großbrand in Hof dauern an

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in einem Schuppen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses aus und griff dann auf das Gebäude über. Der Dachstuhl des Wohnblocks stürzte ein, die Flammen breiteten sich auf andere Häuser aus und beschädigten diese.

Ein Wohnblock war in Flammen aufgegangen, dabei entstand ein Millionenschaden. Mindestens sieben Menschen wurden leicht verletzt, die meisten erlitten Rauchvergiftungen. Bis zu 250 Einsatzkräfte bekämpften den Brand.

Nach einem Großbrand in der Hofer Innenstadt dauern die Ermittlungen an. Die Spuren müssten nun ausgewertet werden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Noch ist unklar, wodurch das Feuer am Montagabend ausgelöst worden war.

