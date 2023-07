Ermittlungen nach Dieselaustritt im Bodensee

Im Jachthafen von Langenargen am Bodensee ist eine unbekannte Menge an Diesel ausgelaufen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war (…)

Mann zwei Jahre nach Brandanschlag auf Synagoge verhaftet

Ein Mann legt einen Brandsatz an der Synagoge in Ulm ab, zündet ihn an und flieht. Schnell kann die Feuerwehr das Feuer löschen, aber (…)