Ermittlungen nach Brandanschlag vor 32 Jahren dauern an

Die Hattie-Studie ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der internationalen Bildungsforschung ein zentrales Projekt. Nun wurde die (…)

Lernleistungen von Kindern in Pandemie stark zurückgegangen

Revision gegen Urteil zu ICE-Messerangriff eingelegt

Mit der Messerattacke auf vier Reisende in einem ICE in Bayern wird sich voraussichtlich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (…)