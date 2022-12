Ermittlungen im Rathaus: Unregelmäßigkeiten bei Stadt Naila

Die Stadt Selbitz und ihr Bürgermeister sind vor ein paar Wochen mit einem blauen Auge davongekommen. Das Amtsgericht Hof hat Bürgermeister Stefan Busch freigesprochen. Er musste sich vor Gericht verantworten, weil Bauhofmitarbeitern für Bereitschaftsdienste in den vergangenen Jahren Geld entgangen ist.

Ein paar Kilometer weiter im Frankenwald gibt es ebenfalls „Unstimmigkeiten“ im Rathaus: In Naila ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Hof, wie sie auf Nachfrage von Radio Euroherz bestätigt. Es geht um den Verdacht der Untreue. Anfang des Monats war demnach die Kripo Hof zur Befragung im Rathaus Naila. Mehr gibt die Staatsanwaltschaft Hof zum Ermittlungsverfahren derzeit nicht preis. Die finanziellen Unregelmäßigkeiten prüfen die Ermittler jetzt nach einem Artikel der Frankenpost vom November, in dem es um möglichen Arbeitszeitbetrug im Nailaer Rathaus ging. Zuvor hatte die Stadt ihren langjährigen Kämmerer entlassen.