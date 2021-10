Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer nach schwerem Unfall auf A93

Schwandorf (dpa/lby) – Nach einem schweren Lkw-Unfall mit sechsstelligem Sachschaden auf der A93 in der Oberpfalz ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Fahrer des Sattelzugs. Der 61-Jährige aus Österreich war am Vorabend kurz vor der Ausfahrt Teublitz (Landkreis Schwandorf) mit seinem Lkw auf den rechten Standstreifen geraten und dort in einen für Bauarbeiten abgestellten Anhänger gefahren.

Die Zugmaschine ging in Flammen auf, bei dem Brand wurden auch die Fahrbahn und eine Brücke beschädigt. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, andere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 350.000 Euro. Ermittelt wird gegen den Mann nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

