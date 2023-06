Ermittlungen gegen 85-Jährigen wegen sexueller Belästigung

Die Polizei in Schwaben ermittelt gegen einen 85-Jährigen wegen sexueller Belästigung. Der alte Mann soll am Donnerstagabend in Wertingen auf der Straße eine 90 Jahre alte Frau gegen ihren Willen umarmt und bedrängt haben. Das teilte die Polizeiinspektion in Dillingen an der Donau am Freitag mit. Demnach beobachtete eine Zeugin den Vorfall und vertrieb den Man zunächst. Die herbeigerufene Polizei fand den 85-Jährigen später, gegen ihn würden nun «entsprechende Ermittlungen» geführt.