Ermittler testen App zum Aufspüren alter Kulturgüter

München (dpa/lby) – Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) wollen mit einer neuen App gestohlenen Kulturgütern auf die Spur kommen. Gemeinsam mit neun weiteren Polizei- und Zolldienststellen in Deutschland testen sie bis Ende des Jahres eine auf Künstlicher Intelligenz beruhende App, wie das LKA am Mittwoch in München mitteilte. Diese soll binnen Sekunden erste Hinweise geben, ob es sich bei Gegenständen, die bei Kontrollen entdeckt werden, um harmlose Dekoartikel, Fälschungen oder echte antike Kulturgüter handelt.

