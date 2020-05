Ermittler stellen 145 000 Euro Falschgeld sicher

München/Freising (dpa/lby) – Das bayerische Landeskriminalamt (LKA) hat bei Durchsuchungen im Landkreis Freising 145 000 Euro Falschgeld beschlagnahmt. Außerdem fanden die Beamten Material, um noch mehr davon herzustellen, wie das LKA am Mittwoch in München mitteilte. Ein 24 Jahre alter Mann, an dessen beiden Wohnsitzen das Falschgeld gefunden wurde, sitzt wegen Geldfälscher-Verdachtes in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt weiter gegen mutmaßliche Abnehmer des Falschgeldes.

Bei den gefälschten Geldscheinen handelt es sich nach LKA-Angaben um sogenannte «Prop-Copy-Banknoten», die der Verdächtige im Internet erworben und deutschlandweit weiterverkauft haben soll. Die Scheine tragen einen «Copy»-Hinweis auf der Rückseite, der – bei genauem Hinschauen – darauf hinweist, dass es sich um eine Kopie handelt. Außerdem wurden Materialien zur Herstellung und Drucker gefunden.

Nach LKA-Angaben waren in Bayern in der Vergangenheit mehrere ähnliche Fälle bekannt geworden, in denen diese falschen Banknoten oder sogenanntes «Movie Money», Filmgeld, sichergestellt wurde.