Ermittler durchsuchen Häuser von Sondengängern in Schwaben

Bellenberg (dpa/lby) – Mehrere Wohnungen von sogenannten Sondengängern hat die Polizei am Donnerstag in Schwaben durchsucht. Ermittelt werde gegen vier Menschen wegen Verstößen gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen. Es habe Durchsuchungen in Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm), im Landkreis Dillingen an der Donau sowie im Landkreis Biberach (Baden-Württemberg) gegeben. Im Laufe des Tages wollen die Ermittler Einzelheiten zu dem Fall bekanntgeben.

Sondengänger suchen in der Regel mit Metalldetektoren beispielsweise Flächen in der Natur nach Gegenständen ab. Manche finden dabei etwa alte Münzen oder Gegenstände aus Metall. Immer wieder entdecken Sondengänger auch gefährliche Weltkriegsmunition.