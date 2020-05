Erleichterung in Klingenthal: Tschechische Grenze ab heute wieder geöffnet

Viele Menschen aus der Region arbeiten bei unseren Nachbarn in Tschechien und umgekehrt. Das hat in den vergangenen Wochen viele Nerven gekostet, weil die Grenze dicht war – für Pendler gab es allerdings Ausnahmen. Ab heute macht der Grenzübergang Klingenthal wieder auf. Was geht, darüber gibt es im Moment unterschiedliche Meldungen. Laut Bundespolizei brauchen Reisende einen triftigen Grund wie die Fahrt zur Arbeit oder zu einem Seminar. Außerdem müssen die Reisenden einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als vier Tage ist. Zum Tanken geht es also erstmal nicht über Grenze.