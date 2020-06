ErlebnisZentrumPerlmutter: Adorfer Großprojekt erhält Förderung

Wer als Kind gerne Muscheln gesammelt hat, hat vielleicht auch einmal eine in die Hände bekommen, die wunderschön geschimmert hat. Dafür sorgt der Stoff Perlmutt, der wegen seines Glanzes besonders auch in der Schmuckherstellung beliebt ist. Eine lange Zeit war das Zentrum der Perlmutt-Verarbeitung in Deutschland hier bei uns in der Region – nämlich im vogtländischen Adorf. Die Sammlungen aus dieser Zeit möchte die Stadt in einem Museum unterbringen und plant dafür den Bau eines ErlebnisZentrumPerlmutter für mehr als 3,3 Millionen Euro. Nun gibt es vom Bund die Zusage, das Projekt zu zwei Dritteln zu fördern. Über das Bundesprogramm – Nationale Projekte des Städtebaus – erhält Adorf also 2,2 Millionen Euro. Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt wörtlich: Damit ist der erste große Schritt zur Umsetzung des geplanten EZP geschafft. Von dem Projekt profitiert nicht nur die Stadt Adorf, es wird auch ein weiteres Highlight in der Tourismusregion Vogtland.