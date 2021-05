Erlaubnis erteilt: Biergärten dürfen im Landkreis Wunsiedel öffnen

Das Wetter lädt zwar nicht dazu ein, aber an sich ist es eine gute Nachricht für alle im Landkreis Wunsiedel: Dem Ausflug in den nächsten Biergarten steht nichts mehr im Wege, die Außengastronomie darf wieder öffnen. Das Go kam jetzt vom Bayerischen Gesundheitsministerium.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Wunsiedel liegt mittlerweile bei 55 und damit weit unter der 100er Marke. Auch Kultur- und Sportfreunde dürften sich freuen: Kinos und Theater dürfen auch wieder öffnen. Kontaktsport ist draußen wieder erlaubt, drinnen nur kontaktfreier Sport für Erwachsene.

Schutz- und Hygienevorschriften bleiben natürlich bestehen, in bestimmten Bereichen auch die Testpflicht. Das Landratsamt Wunsiedel weist zudem auf die Luca-App zur Kontaktverfolgung hin, die jeder im Landkreis Wunsiedel nutzen kann.

Hier noch ein paar wichtige Infos aus dem Landratsamt:

Rahmenkonzept Sport:

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/309/baymbl-2021-309.pdf

Ergänzende Info: Auch zum Thema Öffnung von Fitnessstudios hat sich das Ministerium inzwischen geäußert. Diese bleiben leider im Innenbereich weiterhin geschlossen. Sporthallen dürfen für den kontaktfreien Sport allerdings genutzt werden.

Rahmenkonzept für Kinos:

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/310/baymbl-2021-310.pdf

Rahmenkonzept Gastronomie:

https://www.verkuendungbayern.de/files/baymbl/2021/311/baymbl-2021-311.pdf

Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Opern und Konzerthäusern:

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/312/baymbl-2021-312.pdf

Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 02. Juni (bis dahin gilt auch die aktuelle Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordung). Sollte die 7-Tages-Inzidenz wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 100 übersteigen, tritt sie nach der Bekanntmachung (am vierten Tag), am fünften Tag außer Kraft. Dann gelten wieder die bisherigen Regelungen.