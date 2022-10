Erinnerung Friedliche Revolution: Veranstaltungen in Plauen

Der 7. Oktober ist ein wichtiger Tag für die Menschen in Plauen. Heute ist es genau 33 Jahre her, dass in Plauen die erste friedliche Demonstration gegen das DDR-Regime stattgefunden hat. Um an die Ereignisse im Jahr 1989 zu erinnern, gibt es heute um 18 Uhr eine Veranstaltung an der Bühne am Wende-Denkmal auf dem Postplatz. Hier sprechen unter anderem Oberbürgermeister Steffen Zenner und die vogtländische Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas. Musik kommt vom Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“, danach folgt das Kerzenanzünden an der Lutherkirche. Um 19 Uhr findet zudem eine Veranstaltung in der Lutherkirche statt. Als Vorreiter der friedlichen Revolution bewerben sich die Städte Plauen und Leipzig ja zudem um das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation.