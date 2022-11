Erinnerung an Pogromnacht 1938: Gedenkstunde in der Stadt Hof

Der 9. November steht für viele besondere Daten in der deutschen Gesichte. Dazu gehört der Fall der Berliner Mauer 1989 aber auch eines der tragischsten Ereignisse: Die Reichspogromnacht 1938. Auch in der Stadt Hof haben Nationalsozialisten die jüdische Synagoge zerstört. Zur Erinnerung an dieses Datum findet heute eine Gedenkstunde in der Stadt Hof statt zu der auch alle Bürger eingeladen sind. Die Veranstaltung findet an der Ecke Hallplatz/Hallstraße statt, vor der Gedenktafel, wo einst das jüdische Gotteshaus stand. Beginn ist um 17:30 Uhr