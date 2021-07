Morgen (1. August) feiert das Erika-Fuchs-Haus sein 6. Jubiläum.

Dazu gibt es in dem Museum in Schwarzenbach an der Saale einen Tag der offenen Tür. Von 10-18 Uhr können Besucher in die Welt der Donald Duck-Übersetzerin eintauchen. Museumsleiterin Alexandra Hentschel

Unter anderem muss das Museum die Regeln zur Kontaktnachverfolgung einhalten.

Der Eintritt ist für die Besucher im Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale morgen kostenlos.