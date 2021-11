Erika-Fuchs-Haus: Neue Leiterin steht fest

Die neue Leitung des Erika-Fuchs-Hauses in Schwarzenbach an der Saale steht fest.

Joanna Straczowski arbeitet sich bereits seit einigen Tagen im Museum ein.

Ende des Monats übernimmt sie dann die komplette Leitung des Museums. Sie hat viele Jahre in Marktleuthen gelebt und ihr Abitur in Wunsiedel gemacht. Danach hat sie unter anderem in Museen in Liverpool, München und Chemnitz gearbeitet. Sei teilt mit, sie freue sich darauf, in den Kosmos Entenhausen einzutauchen.

Die vorherige Leiterin Alexandra Hentschel beendet ihre Tätigkeit in Schwarzenbach am Ende des Monats. Sie nimmt eine neue Museumsleitung in Norddeutschland an.