Erika-Fuchs-Haus: Comic-Projekt zu 700 Jahr Schwarzenbach

Welche Träume hast du für die Zukunft? Wovon hast du als Kind geträumt? Diese Fragen hat Künstlerin Nadine Scherer Menschen in Schwarzenbach a. d. Saale im Rahmen eines Comic-Projekts gestellt. Anlässlich des 700. Stadtjubiläums hat sie aus den Antworten neun Träume ausgewählt und diese als große Comics visuell umgesetzt. Die Banner im DIN A0-Format sind ab sofort im Erika-Fuchs-Haus zu finden. Über einen QR-Code unter den Motiven kommt ihr dann auf die Website des Museums. Dort sind alle Stationen aufgelistet, an denen die Comic-Panels im Stadtgebiet von Schwarzenbach präsentiert werden. Bis Mitte Oktober werden die Comics in Schwarzenbach ausgestellt.