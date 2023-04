Erik aus Köditz: Geeignete Stammzellspender gefunden

Hunderte Menschen haben sich vor gut einem Monat in Köditz typisieren lassen, um dem kleinen Erik zu helfen. Er hat eine seltene Erkrankung des blutbildenden Systems, die ohne den passenden Stammzellspender tödlich verläuft. Jetzt gibt es Hoffnung:

Für Erik kommen gleich mehrere potenzielle Spender in Frage, bei einer Person ist die Übereinstimmung besonders hoch, heißt es von der Familie auf Nachfrage. Noch in dieser Woche sollen die Vorbereitungen für die Transplantation beginnen. Danach gilt es für Eriks Körper, die Spende auch anzunehmen. Momentan darf Erik noch nicht von der Klinik nach Hause, weil die Immuntherapie nicht so gut wie erhofft angeschlagen hat. Erst in einigen Wochen können die Ärzte voraussichtlich sagen, ob alles gut verlaufen ist.