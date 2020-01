Eric Nzeocha fiebert beim Super-Wohl seines Bruders mit

Miami (dpa) – Der Bruder des deutschen Super-Bowl-Teilnehmers Mark Nzeocha, Eric Nzeocha, fiebert beim größten Football-Spiel des Jahres auch auf die erste große Trophäe der Familie hin. «Auf jeden Fall ist das ein Höhepunkt für die ganze Familie. Mit den Franken Knights haben wir nie eine Championship gewonnen, in Wyoming auch nicht. Wir hatten noch nie das Championship-Gefühl. Wir waren öfters mal knapp dran. Mal schauen, hoffentlich schafft er es jetzt in der höchsten Liga», sagte Eric Nzeocha, der im fränkischen Rothenburg ob der Tauber und in Wyoming mit dem Bruder spielte, der Deutschen Presse-Agentur.

Mark Nzeocha tritt mit den San Francisco 49ers am Sonntag (Ortszeit) im 54. Super Bowl in Miami gegen die Kansas City Chiefs an und kann als bisher dritter Deutscher die Trophäe in der besten Football-Liga der Welt gewinnen. Die drei Brüder und die Eltern werden in Florida vor Ort sein. «Falls sie gewinnen, gibt es natürlich große Festlichkeiten», sagte Eric Nzeocha, der sich in der NFL bei den Tampa Bay Buccaneers versuchte, aber nicht durchsetzen konnte.