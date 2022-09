Erhalt der Sprach-Kitas: Unterschriften-Aktion in Auerbach

In jungen Jahren fällt es einem viel leichter, neue Dinge zu lernen. Es bietet sich also an, schon möglichst früh zum Beispiel Fremdsprachen zu lernen. Sprachliche Förderung haben die Kinder bisher in sogenannten Sprach-Kitas erhalten. Die Bundesregierung hat die Mittel im Haushalt 2023 allerdings komplett gestrichen. Die Sprach-Kitas stehen demnach vor dem Aus. Im Vogtland sind 14 Einrichtungen betroffen. In der Kulturfabrik Auerbach findet am Nachmittag (15 bis 18 Uhr) eine Aktion zur Unterstützung statt. Die Organisatoren sammeln Unterschriften für eine Petition zum Erhalt der Kitas. Ziel sind 50.000 Unterschriften. Bis zum 20. September könnt ihr die Petition auch online unterzeichnen. Zur Petition geht es hier.