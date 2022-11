Ergebnisse der Bürgerwerkstatt: Bürgerversammlung in Wunsiedel

Gemeinsam mit dem Bürgermeister, der Stadtverwaltung und dem Stadtrat konnten die Wunsiedler Bürger Ende September im Rahmen einer Bürgerwerkstatt Ideen für die Stadtentwicklung erarbeiten. Konkret geht es darum, Leitlinien zu entwickeln wie die Stadt im Jahr 2035 aussehen soll. Die Ergebnisse könnt ihr euch bei den Bürgerversammlungen in den verschiedenen Ortsteilen anhören. Am Abend gibt es ab 19 Uhr eine Versammlung in der Fichtelgebirgshalle.

Die weiteren Termine:

Holenbrunn, 16. November 2022, 19 Uhr, Langbräu-Saal

Hildenbach, 22. November 2022, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Schönbrunn, 23. November 2022, 19 Uhr, Gerätehalle Feuerwehr

Bernstein/Göpfergrün, 24. November 2022, Wirtshaus im Gut, Göpfergrün