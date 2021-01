In einer Viertelstunde zum Corona-Testergebnis!? Das geht ab heute in den Kolonaden in Plauen. Um 10 Uhr eröffnet das Antigen-Schnelltest-Zentrum. Dort kann sich jeder testen lassen – egal ob Privatperson oder medizinisches Personal. Der Schnelltest liefert innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis.

Drei Privat-Unternehmen aus Plauen betreiben das Testzentrum: Sie besorgen das Material, stellen das Personal und bringen die medizinische Fachkompetenz mit.